«Убрать из НАТО»: депутат Фёдоров о непризнании независимости Литвы Депутат Фёдоров раскрыл цель законопроекта о непризнании независимости Литвы

Фото: Alfredas Pliadis / Xinhua / Global Look Press

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров прокомментировал NEWS.ru свой законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовcкой Республики. Парламентарий пояснил, что в случае принятия инициативы встанет вопрос о законности нахождения республики в составе НАТО. Россия таким образом получит юридические основания для правового решения ситуации, сложившейся на постсоветском пространстве.

США получат правовые аргументы для того, чтобы убрать, например, Литву из НАТО, ведь США заявляют, что они заинтересованы в скорейшем завершении конфликта. В то же время этот закон даст России юридические основания для правового решения ситуации, сложившейся на постсоветском пространстве, и вопросы о нахождении бывших советских республик в НАТО, — поделился Фёдоров.

Политик также коснулся вопроса Украины: по его словам, актов, которые бы подтверждали документально выход Украины из состава СССР, не существует. Он уверен, что конфликты на постсоветском пространстве не закончатся, пока не будет восстановлен закон.

Украина просто забыла, что она часть нашей общей страны. Вообще войны на постсоветском пространстве будут идти бесконечно, и остановить всю эту вакханалию не получится до тех пор, пока не будет восстановлен закон, — сказал депутат.

Он прокомментировал перспективы законопроекта одной фразой: «Тут либо мы воюем, либо живем по закону». Фёдоров считает, что в любом случае такой закон придется принимать.

Ранее депутатом был зарегистрирован законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовcкой Республики. Как утвeрждает Фёдоров, постановление о признании независимости Литвы «является незаконным, поскольку принято некoнституционным органом и с нарушением требований статей Конституции ССCР».