В МИД Чехии подтвердили смерть своего гражданина на Украине RTVI: в МИД Чехии подтвердили смерть своего гражданина на Украине

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Гражданин Чехии Михаил Яник погиб 10 июня в ходе военного столкновения на Украине после минометного обстрела, пишет RTVI. По данным телеканала, в чешском МИД подтвердили эту информацию. Иностранец служил в батальоне «Карпатская Сечь» при 93-й механизированной бригаде ВСУ.

На Украину он (Яник. — NEWS.ru) приехал в начале военного конфликта, как волонтер помогал вынужденным переселенцам и возил продукты нуждающимся. В мае решил взять в руки оружие и записался в батальон, — сказано в сообщении.

В данный момент чешский МИД решает вопрос возвращения тела Яника на родину. Однако на самом сайте Министерства иностранных дел Чехии об этом нет никакой информации.

3 июня представитель МИД Франции сообщил о гибели своего гражданина на Украине. Сотрудник французского министерства напомнил о рекомендации для граждан Франции не приезжать на Украину из-за боевых действий на территории страны.