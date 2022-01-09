В МИД Чехии объявили о намерении улучшить отношения с Россией

Занявший пост министра иностранных дел Чехии 17 декабря Ян Липавский планирует наладить отношения с Россией. Об этом он рассказал в эфире передачи на канале СТ24, подчеркнув, что на данный момент отношения между двумя странами остаются на стадии заморозки и «растопить лёд» будет непросто.

Это долгосрочная невыгодная ситуация для Чешской Республики. Что я приветствую, так это деятельность нынешнего госсекретаря, который подготовил аудит отношений Чешской Республики и России, посетил несколько встреч на политическом уровне, — сказал глава чешского МИД в интервью.

По словам дипломата, он не до конца уверен, как достичь прогресса в отношениях, поскольку сама Россия не включает Чехию в перечень проблем, требующих срочного решения, и не собирается вычёркивать Чехию из списка недружественных государств.

Остаётся вопрос, как прийти к тому, чтобы РФ поняла, что нас из этого списка она должна исключить и что мы можем иметь предметные, нормальные отношения.

Липавский считает, что сначала необходимо добиться единодушия по российскому вопросу внутри страны и обсудить перспективы развития отношений между ведущими политическими группировками.

Помимо этого, министр посетовал, что контакты на уровне внешнеполитических ведомств поддерживаются редко и только на уровне дипломатических нот.

Министры иностранных дел и премьеры не встречались более 10 лет. Не проводятся консультации и на уровне заместителей. Дипломаты должны встречаться.

Заявление Липавского появилось спустя несколько дней после того, как МИД Украины раскрыл детали о переговорах с главой чешской дипломатии. Отмечается, что в ходе беседы стороны согласовали позиции на фоне «агрессивных действий» России и обсудили взаимодействие между США, НАТО, ОБСЕ и РФ.