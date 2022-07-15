В Мелитополе у местного жителя изъяли автоматы, пулемет и гранаты Полицейские задержали местного жителя Мелитополя, готовившего теракт

Фото: ГУ МВД Запорожской области

Сотрудники полиции задержали местного жителя Мелитополя, который готовил теракт. По информации МВД Запорожской области, в ходе обысков у мужчины изъяли пару автоматов Калашникова, ручной пулемет, две ручные гранаты РГД-5, три противопехотных гранаты Ф-1 и самодельную взрывчатку. В общей сложности из арсенала запорожца полицейские изъяли 15 единиц оружия.

Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается, — написали в Telegram-канале ведомства.

Задержанного арестовали, а изъятое оружие передали в экспертно-криминалистический центр.

Ранее в Запорожской области задержали украинского диверсанта, который покушался на жизнь главы департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, сообщил в член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, задержанный признался, что действовал по указанию СБУ, а в подготовке теракта участвовал бывший мэр города Иван Федоров.