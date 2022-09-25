Власти Запорожья: в Мелитополе при взрыве автомобиль разорвало на две части Член ВГА Запорожья Рогов: в Мелитополе подорвали автомобиль

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В Мелитополе, предположительно, подорвали автомобиль в районе улицы Ломоносова, сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов. По его словам, машину разорвало на две части большим зарядом взрывчатки. Информации о пострадавших пока не поступало.

По предварительной информации — взорвана машина. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части. На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС. Информация о пострадавших и сумме ущерба выясняется, — заявил Рогов.

Ранее Рогов предположил, что к подрыву может быть причастен Киев, который «хочет дестабилизировать энергетическую инфраструктуру Запорожской области». Он отметил, что провокации могут быть нацелены на то, чтобы лишить мирных жителей электричества и сорвать референдум.

25 сентября ВСУ нанесли удар по центру Херсона. В частности, ракетному обстрелу подверглась гостиница, в которой находились мирные жители. Военнослужащие украинской армии использовали для атаки РСЗО американского производства HIMARS, есть погибшие, среди них бывший нардеп Верховной рады Алексей Журавко. В гостинице находилась съемочная группа RT, оператора которой придавило бетонными плитами. Серьезных травм мужчина не получил.