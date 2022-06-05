В Мариуполе обнаружили гильзы от патронов из США с экспансивными пулями

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В здании Службы безопасности Украины в Мариуполе нашли стрелянные гильзы от американских снайперских патронов, пишет РИА Новости. Всего было обнаружено десять гильз. Девять из них 308-го калибра и одна — 338-го. Похожую гильзу нашли на позициях украинских военных на Заводе имени Ильича.

Сообщается, что рядом с гильзами в здании СБУ стояли коробки от патронов 308 «Винчестер», которые снабжены экспансивными пулями. Они опасны тем, что при попадании в тело человека начинают раскрываться и могут нанести большой вред. Такие боеприпасы впервые начали использоваться еще в конце XIX века, тогда их назвали пулями «дум-дум».

На коробках с патронами было название фирмы, которая их выпустила. Это компания из США DesertTech. Надпись на упаковке с боеприпасами гласит, что продажа такой продукции регулируется Госдепом и Министерством торговли США.

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты продолжат укреплять оборонный потенциал Украины и снабжать Киев оружием. В то же время американский лидер отметил, что не собирается навязывать украинским властям собственную точку зрения о возможности территориальных уступок России.