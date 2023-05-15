В Лондоне сомневаются, что Украине может хватить одного контрнаступления Sky News: Украине может не хватить одного контрнаступления для успеха

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украине может не хватить одного контрнаступления для достижения ее целей, заявил в эфире Sky News британский генерал в отставке Ричард Ширрефф. По его словам, Киеву понадобится прибегнуть к многомесячным последовательным масштабным наступательным действиям.

Я считаю, что Украина, вероятно, не добьется необходимых успехов при первом же контрнаступлении. Вполне вероятно, что нужно будет прибегнуть к последовательным масштабным наступательным действиям, на которые уйдут месяцы и даже годы, — сказал Ширрефф.

Он заявил, что страны Запада должны были активнее снабжать Украину вооружениями с самого начала спецоперации, а предстоящее наступление потребует огромных усилий.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал американскому изданию The Washington Post, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы при условии, что Запад поставит обещанное вооружение. Глава государства подчеркнул, что отсутствие боеприпасов ставит под угрозу не только наступление, но и удержание позиций украинской армии.