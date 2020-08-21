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В Лондоне сломался Тауэрский мост

02:02, 23 августа 2020
Фото: pixabay.com

Движение пешеходов и транспорта по Тауэрскому мосту в британской столице было приостановлено из-за технической неисправности.

Инцидент произошёл около 19:00 мск 22 августа. Мост оказался заблокирован в поднятом состоянии, на место происшествия прибыли технические службы, однако специалистам потребовалось больше часа, чтобы восстановить работу моста.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что произошедшее вызвало хаос на дорогах столицы. Отмечается, что после починки моста движение автомобилей по нему всё равно было ограничено.

Тауэрский мост в настоящее время закрыт для движения, но открыт для пешеходов. Механики ремонтируют мост. Найдите альтернативные маршруты, — предупредила горожан лондонская полиция.

Как писал NEWS.ru ранее, всемирно известный храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне открылся для всех посетителей 25 июля. В одной из главных достопримечательностей Испании теперь можно побывать по выходным с 09:00 до 15:00, а по будням — в утренние часы. Билеты продаются на сайте базилики.

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