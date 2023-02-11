В Лондоне раскрыли сроки падения Великобритании в случае войны FT: в случае войны Великобритания падет через пять дней из-за истощенных военных запасов

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В случае начала полномасштабной войны Вооруженные силы Великобритании смогут продержаться около пяти дней. Такое мнение высказал руководитель комитета по обороне национального парламента Тобиас Эллвуд. Причиной слабости британской армии он назвал истощение военных запасов. Слова парламентария приводит Financial Times.

Высокий уровень инфляции и затраты на замену отправленного на Украину оборудования создали действительно мрачную картину и привели к серьезному истощению военных запасов, — говорится в сообщении.

По словам Эллвуда, армии страны серьезно не хватает зенитных и противотанковых ракет, ранее переданных Украине.

FT также сообщает, что британские чиновники в сфере обороны в частном порядке обсуждают меры по экономии средств. Как рассказал один из собеседников издания, такие меры могут включать консервацию авианосца HMS Prince of Wales, уменьшение числа полетов ВВС и сокращение операций спецназа.

Ранее Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу. При этом он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.

В свою очередь бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении. По его мнению, Британия обладает отличной оборонной промышленностью, которой не спешат пользоваться власти страны из-за желания развивать другие технологии. Полковник отмечает, что без должного обновления британский военно-промышленный комплекс будет ухудшаться.