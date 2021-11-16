В Лондоне при странных обстоятельствах умерла жена экс-сенатора России

В Лондоне скончалась супруга отбывающего пожизненное заключение экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева Ирина. По информации StarHit, незадолго до смерти женщина жаловалась на кашель, однако анализ на коронавирус показал отрицательный результат. На странные обстоятельствах смерти обратила внимание её подруга.

Как рассказала приятельница, Ирина Изместьева последние несколько дней жаловалась на самочувствие, спасти врачи её не смогли. По её словам, никто из близких даже предположить не мог, что она так внезапно скончается.

Она кашляла и плохо себя чувствовала несколько дней. Знаю, что не COVID-19. Хочу сказать, что мало на свете таких светлых, верных, сильных женщин. Ира всегда была рядом, когда чувствовала, что может помочь, без слов и просьб делала то, что нужно. Все проблемы и неприятности меркнут на фоне этой трагедии. Друзья, скажу банальность: цените каждый день, берегите, прощайте друг друга и будьте благодарны Богу за жизнь, — отметила она.

В свою очередь бизнесмен Евгений Чичваркин, знакомый с Изместьевой, рассказал, что женщина была здоровым и позитивным человеком, однако в последнее время её измотал затяжной имущественный спор. Он также выразил надежду, что спецслужбы Великобритании расследуют это дело.

Супруг Ирины, бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев, в 2010 году был приговорён к пожизненному заключению за создание организованной преступной группировки (ОПГ), руководство бандой, организацию убийства двух и более человек, а также теракта. Сейчас он находится в колонии особо строгого режима «Белый лебедь».