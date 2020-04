26 марта Абдулвахаб был доставлен в госпиталь Королевского колледжа, спустя день анализ на наличие COVID-19 в его организме дал положительный результат, пишет The Guardian.

Two young teens - Ismail Mohamed Abdulwahab, 13 years old, and Luca Di Nicola, 19 year old, both die of COVID19 in the UK.



Neither had 'underlying conditions.' Horrific.



Ismail is the youngest person to die of COVID19 in the UK. pic.twitter.com/wgqWVP13yW