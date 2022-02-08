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Европа

В Лондоне арестовали сектантов-евнухов, кастрировавших членов своего культа

10:57, 08 февраля 2022
В Лондоне арестовали сектантов-евнухов, кастрировавших членов своего культа Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Лондонская полиция задержала членов культа евнухов «Нулло», после того как в Сети появилась видеозапись кастрации участников секты, сообщает Daily Mail. Правоохранительные органы задержали семерых человек. Как сообщается, адепты группы могли вдохновиться японским художником Мао Сугиямой, который девять лет назад удалил гениталии и скормил их гостям на специальном мероприятии.

Полиция задержала семерых мужчин, в том числе подозреваемого в возрасте шестидесяти лет, который считался лидером группы. Адепты секты подозреваются в том, что удаляли на камеру мужские интимные части тела и транслировали процесс в прямом эфире за деньги, сообщает Daily Mail.

В середине января в Республике Алтай задержали руководителя ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который пытался продолжить работу организации. Возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение.

Как отмечается, мужчина осуществлял видео встречи для 100 участников секты. Одна из участниц встреч рассказала, что её завлекли в секту, когда она переживала тяжёлую ситуацию в жизни. Вся её семья погибла в ДТП. Ей показалось, что участники встреч неравнодушны к её судьбе.

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