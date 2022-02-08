В Лондоне арестовали сектантов-евнухов, кастрировавших членов своего культа

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Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает ошибочным недружественное отношение Европы к России. В интервью телеканалу BBC она заявила, что не стоит вести холодную войну против президента России Владимира Путина. В то же время, по её мнению, в сфере геополитики «нет друзей», а есть союзники.

Таким образом, у нас есть союзники, и я считаю, что это ошибка вести такую холодную войну против президента России Владимира Путина, подталкивая его к сближению с Китаем и создавая что-то...