В ЛНР заявили об отказе украинских военных выполнять приказы командования

https://static.news.ru/photo/b41b462e-8a80-11eb-b633-96000091f725_660.jpg Фото: zsu.gov.ua

Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы своего командования об обстрелах позиций ополченцев в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В подразделениях оперативно-тактической группировки «Север» отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР, — приводит РИА Новости слова Осадчего.

По его словам, бойцы ВСУ ранее также отказались оборудовать позиции в городе Счастье из-за опасений подорваться на установленных в этом населённом пункте минах. По данным разведки ЛНР, командующий 14-й бригады ВСУ Сергей Войченко лично вынужден был прибыть на позиции батальона для разбирательства.

Как сообщал NEWS.ru, на улицах города Горловки, расположенного на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), заметили танки. Отмечается, что населённый пункт находится рядом с линией разграничения.