Секретарь СНБО Украины пригрозил Москве потерей территорий

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал российским властям заниматься благосостоянием своих регионов, «пока это их территория». Слова советника приводит УНИАН.

Мы разберёмся самостоятельно, что нам надо делать на этой земле. И когда они суют нос и постоянно говорят: господин [министр иностранных дел России Сергей] Лавров что-то там начинает говорить об Украине. Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию (непризнанное образование, существовавшее после распада СССР на территории Чеченской республики. — NEWS.ru). Пока это ваша территория, занимайтесь, — цитирует агентство Данилова.

Ранее Данилов предложил отказаться от названия Донбасс в отношении регионов Донецкой и Луганской областей. По его словам, это слово является нарративом, навязанным с Россией.

Как сообщал NEWS.ru, Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают вооружение и технику в жилых районах населённых пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).