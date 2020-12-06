В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ у жилых домов в Счастье

Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили военную технику вблизи жилых массивов в населённом пункте Счастье. Об этом заявили в управлении Народной милиции Луганской народной республики.

Как сообщается , разведка выявила нахождение одного бронетранспортёра и одной боевой бронированной машины Украины в зоне ответственности 80-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

В оборонном ведомстве ЛНР подчеркнули, что размещение военной техники в жилых районах нарушает третий пункт дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область. В рамках рабочей поездки он планирует встретиться с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции Объединённых сил. Зеленский также отметил, что нынешнее перемирие в Донбассе является самым продолжительным за всё время конфликта — 133 дня, как было провозглашено прекращение огня в Донбассе.