В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ у жилых домов в Счастье

Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили военную технику вблизи жилых массивов в населённом пункте Счастье. Об этом заявили в управлении Народной милиции Луганской народной республики.
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В оборонном ведомстве ЛНР подчеркнули, что размещение военной техники в жилых районах нарушает третий пункт дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область. В рамках рабочей поездки он планирует встретиться с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции Объединённых сил. Зеленский также отметил, что нынешнее перемирие в Донбассе является самым продолжительным за всё время конфликта — 133 дня, как было провозглашено прекращение огня в Донбассе.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате переворота. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.