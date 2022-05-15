В ЛНР заявили, что украинские войска заминировали завод «Заря» в Рубежном Народная милиция ЛНР: украинские войска заминировали завод «Заря» в Рубежном

Вооружённые силы Украины / Фото Sarakhan Vadym / Shutterstock.com

Украинские военнослужащие при отступлении заминировали химический завод «Заря», расположенный в городе Рубежное, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР. В Ведомстве отметили, что подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв. На складе предприятия находилось около 49 тонн взрывчатки.

Около 49 тонн тротила и аммонала, хранящиеся на заводском складе 406, могли не просто нанести грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе, — указывается в сообщении.

Сапёры сумели обойти все ловушки и обезвредить все точки подрыва. В Народной милиции отметили, что сейчас завод больше не представляет опасности для людей и окружающей среды.

В начале мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении украинского города Рубежное и оказании гуманитарной помощи его жителям. По его словам, жители Рубежного существовали «впроголодь» и имели «огромные проблемы с водой», но теперь город возвращается к обычной жизни. В настоящее время им выдают пакеты с продуктами питания, содержащими сахар, соль, рис, муку, крупы, сладости, воду и другое.

Также российские военные и Народная милиция Луганской Народной Республики взяли под контроль администрацию Попасной на Украине. Бои в городе продолжались более двух месяцев.