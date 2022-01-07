В ЛНР уличили ВСУ в размещении бронетехники в Донбассе

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Несколько возможных вариантов военных действий на случай гипотетического вторжения России на Украину представил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Об этом он рассказал газете The Times. Это первое интервью Радакина на данном посту.

По словам начштаба, он глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся на российско-украинской границе. Радакин сообщил, что дал кабмину «военный выбор действий» на случай эскалации ситуации. Однако суть представленных вариантов он не назвал....