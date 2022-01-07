В ЛНР уличили ВСУ в размещении бронетехники в Донбассе

Украинские войска размещают в подконтрольных населённых пунктах Донбасса бронетехнику, тем самым нарушая ранее достигнутые договорённости. Ополченцы самопровозглашённой Луганской народной республики заметили такую технику у посёлка Новотошковское вблизи линии соприкосновения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
Там уточнили, что речь идёт о двух бронированных разведывательно-дозорных машинах и боевой машине пехоты БМП-2.
В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории, — цитирует агентство заявление представителя пресс-службы.
Ранее в ЛНР рассказали, что украинские силовики устроили штаб в здании школы в селе Валуйское, которое находится на подконтрольной Киеву территории. Некоторое время спустя ополченцами было замечено, что к школе прибывают автомобили с военными, а также устанавливается аппаратура артиллерийской разведки. В Народной милиции заявили, что ВСУ своими действиями нарушают нормы международного гуманитарного права.