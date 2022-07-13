В ЛНР рассказали о новой тактике обстрелов ВСУ Луганска Посол ЛНР Мирошник рассказал о новой тактике ВСУ для обмана ПВО в Луганске

Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Минувшей ночью ВСУ продемонстрировали новую тактику прорыва средств противовоздушной обороны (ПВО) в ходе обстрелов Луганска, сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные запускают сначала ракету без боевой начинки, а следом за ней летит уже снаряд с боеголовкой.

ВФУ при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом, — написал Мирошник.

В ночь на 13 июля ВСУ использовали ракеты «Точка-У» при обстреле Луганска. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). На подлете к городу обе ракеты были поражены системами ПВО.

Также о массированном ударе по Луганску сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, ракеты попали на территорию военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города.