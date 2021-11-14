В ЛНР опровергли применение ВСУ турецких беспилотников Bayraktar

В ходе конфликта в Донбассе украинские военные не применяли турецкие беспилотники Bayraktar. Однако ВСУ задействовали другие БПЛА, жертвами налётов которых стали мирные жители. Об этом РИА Новости рассказал глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Соответствующие службы ЛНР никогда не фиксировали в небе над республикой применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar. Но были другие украинские БПЛА, которые противник применял для разведки, корректировки и даже для нанесения ударов по жилым кварталам <...>. У нас есть мирные граждане, погибшие от налётов украинских беспилотников, — сказал он.

Некоторое время назад в генштабе ВСУ заявили, что в результате применения турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе была уничтожена пушка ополченцев. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал это опасным шагом и напомнил, что Минские соглашения запрещают использование в Донбассе беспилотников, кроме аппаратов миссии ОБСЕ.

Пасечник предположил, что заявления украинских военных о применении Bayraktar связаны не столько с военными действия, сколько с политикой.

Это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм, — отметил глава ЛНР.

Ранее об использовании украинскими военными беспилотника Bayraktar высказался президент страны Владимир Зеленский. По его словам, это не говорит о наступлении со стороны ВСУ, а является ответом на действия противника.