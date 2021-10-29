Зеленский высказался о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что это ответ на действия противников со стороны ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договорённостями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина, — заявил Зеленский.

В минувший вторник, 26 октября, Генеральный штаб Украины заявил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

Ранее политолог Владимир Корнилов сообщил, что Киев не скрывает использование беспилотников Bayraktar в зоне перемирии с ЛНР и ДНР, потому что США одобряют подобные действия Украины. Эксперт также добавил: украинская сторона считает, что Минские соглашения должны соблюдать только представители ЛНР и ДНР.

После государственного переворота в Киеве в 2014 году Крым по результатам проведённого там референдума вошёл в состав Российской Федерации, однако власти Украины до сих пор не согласны с этим решением и всячески пытаются оспорить его на международной арене. В том же году Донецкая и Луганская области объявили себя независимыми республиками, отдельными от Украины. Далее Киев в этих районах развернул масштабную военную операцию против командования ДНР и ЛНР, в результате которой погибли примерно 13 тысяч человек.