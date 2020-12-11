Литва закупит российские запчасти для ремонта военных вертолётов

https://static.news.ru/photo/8cbfb64e-3bd6-11eb-bf71-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минобороны Литвы доверило ремонт вертолётов Ми-8 словацкой компании, которая будет закупать запчасти в России. Сумма контракта на ремонт составит более 6 млн евро.
Словацкая государственная компания Letecke opravovne Trencin a.s. выиграла соответствующий тендер. Она также подписала соглашение на поставку комплектующих с госкорпорацией «Ростех».
В Минобороны Литвы сообщили, что контрактом предусмотрено, что 92% работ по ремонту вертолётов будет выполнять сама компания, а 8% — субподрядчик в Азербайджане. При этом глава агентства оборонных ресурсов при военном ведомстве Сигитас Джекунскас, считает, что вертолёты не должны вывозиться в третьи страны, но закупку запчастей в России признаёт приемлемой.
Покупка запчастей — это контролируемый процесс. Но если наши вертолёты, выполняющие задачи НАТО, будут доставлены в Россию, к этому придётся отнестись более серьёзно, — цитирует его РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, церемония презентации первого вертолётного двигателя турецкого производства TS-1400 завершилась неудачей.
Двигатель создало государственное моторостроительное предприятие TEI, где и прошла презентация. Когда гендиректор TEI Махмут Акшит дал команду запуска, дежурная смена сообщила, что он не работает. Официальная Анкара заявила, что конфуз на церемонии является актом саботажа.
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