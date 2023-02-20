Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать использование ядерного оружия, чтобы припугнуть Россию. По его словам, это также позволит убедить Москву в непобедимости Альянса и в отсутствии военных перспектив для нее в Европе, передает EADaily. Причиной для демонстрации ядерного арсенала НАТО является и то, что Россия может использовать ЧВК «Вагнер» и другие частные военные компании для тестирования оборонных возможностей государств Восточной Европы, добавил Будрис.
Советник президента Литвы рассказал, что в НАТО «оперативно не работает ни одна из структур». По его словам, консолидированных усилий всех участников Альянса не хватает для помощи Украине в противостоянии России. Он пояснил, что из-за этого вера в возможности организации уменьшается. Поэтому Будрис считает, что украинский кризис не дал Литве «окно в несколько лет для повышения уровня собственной безопасности» и что наращивать обороноспособность страны необходимо уже сейчас.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Литва приняла решение о прекращении в одностороннем порядке взаимодействия по обеспечению бесперебойного движения транспорта через границу. Причины такого решения Вильнюса не уточняются.