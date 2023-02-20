В Литве призвали НАТО припугнуть Россию ядерным оружием Советник президента Литвы Будрис призвал НАТО припугнуть Россию ядерным оружием

Фото: Министерства обороны Украины

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что НАТО необходимо продемонстрировать использование ядерного оружия, чтобы припугнуть Россию. По его словам, это также позволит убедить Москву в непобедимости Альянса и в отсутствии военных перспектив для нее в Европе, передает EADaily. Причиной для демонстрации ядерного арсенала НАТО является и то, что Россия может использовать ЧВК «Вагнер» и другие частные военные компании для тестирования оборонных возможностей государств Восточной Европы, добавил Будрис.

Советник президента Литвы рассказал, что в НАТО «оперативно не работает ни одна из структур». По его словам, консолидированных усилий всех участников Альянса не хватает для помощи Украине в противостоянии России. Он пояснил, что из-за этого вера в возможности организации уменьшается. Поэтому Будрис считает, что украинский кризис не дал Литве «окно в несколько лет для повышения уровня собственной безопасности» и что наращивать обороноспособность страны необходимо уже сейчас.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Литва приняла решение о прекращении в одностороннем порядке взаимодействия по обеспечению бесперебойного движения транспорта через границу. Причины такого решения Вильнюса не уточняются.