В Литве изъяли из обращения «прославляющий Россию» учебник русского языка Министр образования Литвы заявила об изъятии из обращения «прославляющий Россию» учебника

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Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что учебник русского языка для литовских школ был изъят из обращения, потому что в нем якобы «прославляли Россию». По словам главы ведомства, издателям поручено перепроверить содержание остальных учебников. Отмечается, что учебным заведениям было направлено распоряжение о недопустимости использования этого учебного материала, пишет издание LRT.

Издатели перепроверят, чтобы не было таких ситуаций, как с этим учебником русского языка. Он изъят из обращения, изъят из всех систем. Школам также направили распоряжение, что этим учебником больше нельзя пользоваться. Он будет также изъят из архивов, — рассказала Шюгждинене.

В публикации сказано, что в учебнике Россия указана как дружественная страна, а также перечисляются достижения РФ. В издании также присутствуют рекомендации о том, когда лучше всего поздравлять российских друзей по переписке.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила о прекращении договора с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенной сфере. Соответствующее заявление Каллас сделала во время заседания правительства Эстонии в четверг. Премьер-министр сообщила, что сотрудничество двух стран в таможенных делах регулирует Евросоюз, поэтому Эстония в своих решениях будет придерживаться «единой европейской линии».