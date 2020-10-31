В Лионе задержан подозреваемый в нападении на православного священника

https://static.news.ru/photo/acba0e38-1bae-11eb-8322-fa163e074e61_660.jpg Храм в Лионе (Франция) Фото: MAXIME JEGAT/EPA /ТАСС

Мужчину, которого подозревают в нападении на греческого священнослужителя одного из православных храмов в Лионе, задержали французские полицейские. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации портала Le Progres, его заметили пожарные, которым мужчина показался подозрительным. Заметили его в закусочной.

Отмечается также, что задержание провели сотрудники муниципальной полиции.

Нападение на гражданина Греции, который служил священником в лионском храме, произошло в субботу. Нападавший открыл огонь, когда 52-летний священник закрывал двери храма. Сотрудники муниципальной полиции оказали первую помощь пострадавшему 52-летнему священнику. Сейчас он в тяжёлом состоянии, и врачи ведут борьбу за его жизнь.

Расследует преступление судебная полиция Лиона, но в Национальной антитеррористической прокуратуре заявили, что оценивают ситуацию и при необходимости подключатся к расследованию.

В этот момент в Париже глава МВД Жеральд Дарманен проводит совещание в кризисном штабе. Его заседание было созвано в связи с нападением, и его участники ждут приезда премьер-министра Жана Кастекса. Он прервал деловую поездку, как только узнал о случившемся.

Во Франции считают, что это нападение является звеном в цепочке преступлений, совершённых на религиозной почве. Первым из них стало убийство преподавателя по истории Самюэля Пати. 16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

Как писал NEWS.ru, напавший на священника в Лионе стрелял из охотничьего ружья.