В Латвии утвердили новое правительство после отставки Кариньша

Фото: CC BY-SA 2.0 / Saeima / Ieva Ābele / Sadarbības līguma un Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību svinīgā parakstīšana

Эвика Силиня

Парламент Латвии утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Эвикой Силиней, которая представляет партию «Новое Единство». Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, в поддержку кабмина выступили 53 депутата, 39 — проголосовали против.

Сейм в пятницу, 15 сентября, на внеочередном заседании выразил поддержку Эвике Силине в формировании нового кабмина. За новое правительство проголосовали 53 депутата, против были 39 депутатов, — сказано в пресс-релизе.

Помимо поста премьера партия «Новое Единство» заполучила портфели министра финансов, министра внутренних дел, министра юстиции, министра охраны среды, министра здравоохранения, а также министра образования.

Ранее о своей отставке с поста главы кабмина объявил Кришьянис Кариньш. Он также утверждал, что больше не будет баллотироваться на пост премьер-министра Латвии и поддержит следующего кандидата от «Нового Единства». Сам он получил пост министра иностранных дел в новом правительстве.

В августе также разразился скандал вокруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Как выяснилось, супруг чиновницы вел бизнес с Россией, пока сама глава кабмина активно ее критиковала.