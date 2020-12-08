В Латвии рассказали о последствиях политики «обиженной девочки» против РФ

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Внешняя политика «обиженной девочки» в отношении России, привела Латвию к потере российских грузов как по морю, так и по железной дороге. Об этом заявил депутат Рижской думы от партии «Согласие» Андрис Морозов.

Внешняя политика Латвии а-ля «обиженная девочка» наконец-то принесла плоды. Наши порты и железная дорога лишились российских грузов. Годами внешняя политика Латвии была демонстративно агрессивной и подчёркнуто пренебрежительной по отношению к восточным соседям, — написал латвийский парламентарий на странице своей партии в Facebook.

По словам Морозова, в прошлом месяце Латвийская железная дорога «не обнаружила» ни одного российского вагона, а латвийские порты недополучили огромное количество грузов.

Что сделало министерство путей сообщения Латвии? С одобрения МИД направило в Россию письмо с просьбой не допустить дальнейшее падение грузопотока на латвийских железных дорогах и в портах. Девочка доигралась, — пишет Морозов.

Политика страны, по мнению депутата, должна быть последовательной и ответственной, направленной на экономическое развитие. При этом Морозов выразил сомнение, что ситуацию с торговыми взаимоотношениями с Россией ещё можно исправить.

Как писал NEWS.ru, сотрудников российских информационных порталов Baltnews и Sputnik Латвия 3 декабря задержали по обвинению в нарушении режима санкций Евросоюза. У них взяли подписку о невыезде, а в их домах прошли обыски. Изъяты техника и средства связи. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного кодекса Латвии. Наказание может разниться от денежного штрафа до тюремного заключения. При этом все лица, которым предъявили обвинения, являются гражданами Латвии.

Летом прибалтийских республиках было запрещено вещание телеканалов группы RT. Запрет мотивировали тем, что они фактически находятся под контролем и управлением Дмитрия Киселёва, который был внесён в санкционный список из-за присоединения Крыма к России в 2014 году. Тот формально не имеет отношения к медиахолдингу, являясь гендиректором МИА «Россия сегодня». Однако главным редактором информагентства работает Маргарита Симоньян, она же и главред RT.

Нынешнее задержание журналистов в Латвии в российском МИД назвали «карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений».