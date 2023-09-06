В Латвии нашли способ бороться с Россией Журналист Стефанов: в Латвии уничтожают книги на русском языке

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Рига, Латвия

Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке, сообщил в своем Telegram-канале спецкор медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов. По его словам, под уничтожение попали и книги зарубежных авторов, переведенные на русский язык.

Вместе с полным переходом на латышский язык обучения Министерство образования Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школах все книги на русском языке, — подчеркнул корреспондент.

Он указал на то, что уничтожаются не только произведения русских классиков, но и книги Стивенсона, Майн Рида и других зарубежных писателей. Журналист пояснил, что они подпадают под уничтожение, поскольку были опубликованы в переводе на русский язык.

Ранее более 60% проживающих в Латвии россиян не смогли с первой попытки сдать экзамен по государственному языку для продления постоянного вида на жительство в прибалтийской стране. Испытания проходили с апреля по август, в них приняли участия более 13 тысяч россиян. На повторный экзамен в настоящее время зарегистрировались более 6,5 тысячи граждан РФ. В августе 2022 года правительство Латвии приняло решение выдавать постоянный вид на жительство при условии сдачи экзамена по государственному языку.