03 февраля 2026 в 09:27

В Латвии испугались медсестер с российским гражданством

Из латвийской больницы уволили 49 граждан России и Белоруссии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Из Даугавпилсской областной больницы уволили 49 человек, имеющих российское и белорусское гражданство, сообщили на странице лечебного учреждения в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там пояснили, что действуют в рамках закона о национальной безопасности.

Данный документ запрещает нанимать граждан России и Белоруссии на работу в объектах критической инфраструктуры, если их обязанности связаны с доступом к информации или технологическому оборудованию, которое играет ключевую роль в функционировании объекта. Так, 29 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала, а также 20 работников административно-хозяйственного отдела потеряли работу. Кроме того, было направлено требование о пересмотре квалификации семи врачей.

Ранее в Латвии 71-летнего правозащитника Александра Гапоненко приговорили к 10 годам лишения свободы и трем годам испытательного срока. Суд обвинил его в деятельности против страны, разжигании ненависти и вражды. Прокуратура утверждала, что Гапоненко распространял ложную информацию и называл запрет русского языка актами этноцида.

Латвия
увольнения
гражданство
сотрудники
