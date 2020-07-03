В Финляндии опровергли сообщения о якобы радиации из России

https://static.news.ru/photo/7557c412-bd17-11ea-8ba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: STUK - Säteilyturvakeskus/facebook.com

Слухи о якобы радиации из России не соответствуют действительности, сообщили в Центральном органе власти, который отвечает в Финляндии за радиационную и ядерную безопасность

В Управлении по радиационной и ядерной безопасности (STUK) уточнили, что сообщения, содержащие предупреждения о радиационной опасности на территории Финляндии , вызванной пожаром на российской атомной электростанции, распространяются в соцсетях.

Ryktena, som cirkulerar pÃ¥ sociala medier och som varnar fÃ¶r strÃ¥lrisk fÃ¶rorsakad av en brand pÃ¥ ett ryskt kÃ¤rnkraftverk, Ã¤r falska. — STUK - SÃ¤teilyturvakeskus (@STUK_FI) July 3, 2020

По словам представителя STUK Ристо Исакссона, власти спешат успокоить население в связи с появлением информации об ажиотажном спросе на йод в ряде финских аптек.

Это лекарство не должно приниматься, если не назначено. Мы также хотим устранить опасения людей по этому поводу, — подчеркнул он.

Исакссон также отметил, что сведений об источнике распространения слухов нет, передаёт Iltalehti.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведётся поиск источника радиационного выброса над Северной Европой. По его словам, превышение уровня концентрации радиоактивных изотопов над частью континента небольшое и оно не угрожает здоровью людей и окружающей среде. Заявления о том, что на их территориях не было выбросов радиации в атмосферу, агентству добровольно представили 33 государства.

Как писал NEWS.ru, Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения о том, что Россия может являться источником радиации в Северной Европе.

Норвежские наблюдатели зафиксировали в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ недалеко от границы с российским Кольским полуостровом. Специалисты выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Предполагается, что радионуклиды поступили со стороны запада России, возможно, из-за повреждения топливного элемента на АЭС. Отмечается, что выбросы не представляют какой-либо опасности для людей и окружающей среды.