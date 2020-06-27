СМИ сообщили о повышенной радиации у северных границ России

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Норвежские наблюдатели зафиксировали в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ недалеко от границы с российским Кольским полуостровом.

Как пишет The Barents Observer, специалисты из Норвегии выявили йод-131, финские и шведские наблюдатели позже обнаружили цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, радионуклиды поступили со стороны запада России, возможно, из-за повреждения топливного элемента на АЭС. Отмечается, что выбросы не представляют какой-либо опасности для людей и окружающей среды.

Представители Росгидромета заявили, что в районе Балтийского моря не было обнаружено какого-либо превышения радиоактивных частиц. Об этом сообщает «Интерфакс».

Росэнергоатом опроверг данные о повреждении реакторного оборудования, топливных сборок, топливных каналов или первого контора на АЭС на северо-западе России. Выбросы также не превышали допустимых значений.

Позже директор департамента радиационного контроля окружающей среды Центра ядерной и радиационной безопасности Финляндии Пия Вестербакка заявила, что рост радиационного фона на Балтике не связан с какими-либо взрывами. Она подчеркнула, что специалисты не могут утверждать, что радиация пришла из России. Вестербакка заявила, что выбросы незначительны и не представляют никакой опасности для человека и окружающей среды. По её словам, возможно, произошло смешение воздушных потоков, фактов, указывающих на радиационные выбросы на северо-западе России, нет, сообщает ERR.

NEWS.ru писал, что Чернобыльскую зону отчуждения откроют для посещения.