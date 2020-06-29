МАГАТЭ ищет возможный источник выброса радиации над Европой

https://static.news.ru/photo/657fa910-ba56-11ea-9c04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ведётся поиск источника радиационного выброса над Северной Европой. По его словам, превышение уровня концентрации радиоактивных изотопов над частью континента небольшое и оно не угрожает здоровью людей и окружающей среде.

Заявления о том, что на их территориях не было выбросов радиации в атмосферу, агентству добровольно представили 33 государства.

Я ожидаю, что больше государств-членов предоставят нам соответствующую информацию и данные, и мы будем продолжать информировать общественность, — цитирует Гросси ТАСС.

Россия такую информацию пока не предоставила, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня заявил, что российская система мониторинга радиационной безопасности не фиксировала угрожающих ситуаций на северо-западе страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения, согласно которым, Россия может являться источником радиации в Северной Европе. Организация утверждала лишь, что вещества пришли со стороны России. На данном этапе нельзя определить конкретную страну — источник радиации, отметили в RIVM.