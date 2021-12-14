Захарова упрекнула Украину в продаже гражданства нелегальным мигрантам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram, что украинские чиновники и дипломаты продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока. Украинская сторона не опровергала эти сообщения, отметила она. Кроме того, за €3 тысячи дипломаты с Украины оформляют туристическую визу в посольстве Ливана сирийцам, желающим перебраться в Европу.

На Украине местные чиновники в течение трёх месяцев за символические $20 тысяч оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощённом порядке получают рабочую визу в ЕС, — написала Захарова.

Представитель МИД также отметила, что на Украине приняли законопроект, который предусматривает упрощённый порядок получения гражданства Украины теми иностранцами, кто «обеспечивает меры национальной безопасности и обороны Украины».

Ранее Верховная рада Украины упростила процедуру получения украинского гражданства для ряда категорий граждан РФ, подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений, а также лиц, участвующих в боевых действиях в зоне конфликта в Донбассе.

За соответствующий закон проголосовали 285 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Для получения украинского гражданства гражданам РФ нужно будет подать декларацию об отказе от российского паспорта. Закон должен подписать Владимир Зеленский.

Ранее Верховная рада приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооружённых сил других государств на территорию страны в 2022 году для участия в многонациональных учениях. 318 депутатов высказались «за» при необходимом минимуме в 226 голосов.