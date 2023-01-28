В Косово албанец расстрелял машину с двумя женщинами

В Косово албанец открыл огонь по машине, в которой находились две женщины, передает Telegram-канал «Сербский вестник» Отмечается, что обе получили ранения и доставлены в больницу. Местная полиция занимается поисками нападавшего.

В Косово поле албанец открыл огонь по машине, в которой находились две женщины. Обе получили ранения и доставлены в больницу. Нападавшего ищут, — указано в сообщении канала.

23 января глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что члены специального подразделения косовской полиции ROSU обстреляли автомобиль, в котором находились два серба, на контрольно-пропускном пункте на мосту Бистрица на магистральном шоссе Косовска-Митровица — Лепосавич. При обстреле водитель не пострадал, пассажир был срочно доставлен в больницу населенного пункта Кралево с огнестрельным ранением.

6 января в Косово албанец ранил двух сербов во время празднования рождественского сочельника. Огонь велся из проезжающего автомобиля в районе города Штрпце, в результате были госпитализированы 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Их состояние оценивается как средней тяжести.