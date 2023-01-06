Сербы в Косово перекрыли дороги с требованием поймать стрелявшего албанца

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Сербы в Косово перекрыли дорогу с требованием задержать албанца, открывшего стрельбу по двум людям, праздновавшим Рождественский сочельник, сообщает Kosovo.online. Известно, что в результате атаки пострадал 11-летний мальчик и его 21-летний спутник. Юноша получил ранение плеча, его доставили в больницу в Грачанице, другому раненому пуля угодила в запястье.

Портал отмечает, что в месте блокировки дороги ситуация напряженная, там находятся сотрудники полиции, а неподалеку расположились польские миротворцы из СДК.

Инцидент произошел 6 января в селе Готовуша близ поселка Штрпце, когда двое сербов, двигаясь вдоль обочины, несли елку. В какой-то момент из проезжающего мимо автомобиля мужчина албанского происхождения открыл по ним огонь из автоматического оружия.

В Костромской области пожилой мужчина ранее выстрелил в полицейского, сопровождавшего его в служебный автомобиль. От полученных ранений правоохранитель скончался. Подозреваемого вскоре нашли в заброшенном здании в лесополосе. После переговоров мужчина 1958 года рождения сдался полиции. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.

Ранее в Красноярске 20-летняя девушка пришла в детский сад и открыла огонь из ружья. По словам начальника регионального управления МВД Геннадия Березина, в результате происшествия никто не пострадал, выстрел пришёлся в стену, девушку задержал сотрудник дошкольного учреждения.