Спецназовцы на севере Косово обстреляли машину сербов

Принадлежащий сербам автомобиль был обстрелян на севере Косово, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович. Он сказал, что огонь открыли спецназовцы из полиции самопровозглашенной республики. По словам Петковича, один человек был ранен. Инцидент произошел на Бистрицком мосту близ нелегального блокпоста на трассе Косовска-Митровица — Лепосавич, передает РИА Новости.

Бойцы спецподразделения ROSU обстреляли сегодня около 11:30 на Бистрицком мосту близ нелегального блокпоста на трассе Косовска-Митровица — Лепосавич машину, в которой находились два серба. При этом Милян Д. получил ранение, а его спутник Душан С. остался незадетым, в то время как вся машина изрешечена, — рассказал Петкович.

Он уточнил, что пострадавшего серба госпитализировали, он находится в больнице города Кралево в Центральной Сербии. Пуля попала в левую часть грудной клетки мужчины.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что к усугублению конфликта на Украине и в непризнанном Косово приводит попустительство коллективного Запада. Его слова приводит пресс-служба дипмиссии. Дипломат сравнил ситуацию в двух регионах и пришел к выводу, что «бесчеловечность западников беспредельна».

6 января в Косово произошел очередной инцидент после декабрьского обострения. Албанец ранил двух сербов во время празднования рождественского сочельника. Огонь велся из проезжающего автомобиля в районе города Штрпце, в результате были госпитализированы 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Их состояние оценивается как средней тяжести.