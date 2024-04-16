В Копенгагене после пожара рухнул шпиль исторического здания В Копенгагене после пожара рухнул шпиль здания фондовой биржи Бёрсен

Фото: Igor Sinitsyn/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

В центре Копенгагена в результате сильного пожар рухнул знаменитый шпиль исторического здания фондовой биржи Бёрсен, сообщает газета Ekstra Bladet. Часть территории возле объекта в датской столице в настоящее время оцеплена. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступала.

Обрушение спиральной башни здание биржи, построенного в XVII веке, произошло около 09:00 мск. Как отмечается, люди пытались спасти из огня ценные артефакты, в том числе картины.

Ранее в Сети появились кадры с места пожара в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории. Площадь возгорания составила свыше 600 квадратных метров, в огне погибли более 200 животных. На представленных фото и видео можно увидеть серьезные последствия пожара. Огонь уничтожил практически все внутри зоопарка, кровля здания также прогорела.

Также во вторник, 16 апреля, пожар произошел на Армейском заводе боеприпасов (Scranton Army Ammunition Plant) в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США.. По информации Telegram-канал Mash, с этого завода в 2022 году поставляли снаряды для украинских минометов и артиллерии. Предприятие занимается производством боеприпасов 105-мм, 120-мм и 155-мм для артиллерийских корпусов армии США.