Появились кадры с места пожара в зоопарке в Евпатории

Фото: МЧС РФ

В Сети появились кадры с места пожара в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории. Площадь возгорания составила свыше 600 квадратных метров, в огне погибли более 200 животных.

На представленных фото и видео можно увидеть серьезные последствия пожара. Огонь уничтожил практически все внутри зоопарка, кровля здания также прогорела. Кроме того, на одном из кадров видно погибшее животное. Вероятно, оно отравилось угарным газом.

Ранее стало известно о пожаре в зоопарке на улице Токарева в Евпатории. По данным МЧС, возгорание произошло ночью. В 04:00 мск огонь удалось локализовать.

По словам представителя «Тропикпарка», погибли все животные, их было более 200. Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки холодильника. В зоопарке содержалось множество видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц. Там же располагался приют для бездомных собак.

До этого жительница города Бор в Нижегородской области рассказала о злоумышленнике, который отстреливает домашних животных. Его личность неизвестна, однако женщина предположила, что живодером может быть ее сосед — пенсионер, который ненавидит животных. По ее словам, отстрел продолжается уже более года.