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05 августа 2025 в 12:31

В Кишиневе у здания суда прошли столкновения

В Кишиневе у здания суда сторонники Гуцул вступили в конфликт с полицией

Суд по делу главы Гагаузии Гуцул в Кишиневе. 5 августа 2025 года Суд по делу главы Гагаузии Гуцул в Кишиневе. 5 августа 2025 года Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

У здания суда в Кишиневе произошли столкновения между сторонниками главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и полицией, сообщает ТАСС. Конфликт возник после того, как силовики не пропустили к зданию активистов и членов семьи Гуцул.

Полиция оцепила квартал вокруг суда и ограничила проход. Сторонники главы автономии попытались прорвать кордон, однако после краткой стычки отступили. Силовики согласились пропустить к зданию лишь ее супруга.

Ранее в Кишиневе десятки тысяч человек вышли на митинг против политики президента Молдавии Майи Санду, организованный предвыборным блоком социалистов и коммунистов. Участники акции скандировали лозунги о нейтралитете страны и требовали восстановления отношений с Россией. А бывший президент Игорь Додон заявил о необходимости сбалансированной внешней политики.

Позднее Санду объявила о созыве заседания Высшего совета безопасности для обсуждения угроз иностранного вмешательства в парламентские выборы. На встрече планировалось выработать меры противодействия информационным манипуляциям, а по итогам Санду должна была провести пресс-конференцию.

Молдавия
Гагаузия
Евгения Гуцул
столкновения
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