В Киеве сообщили о включении электричества на два-три часа в день

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что электроэнергию в Киеве будут включать только на два-три часа в день. Также в эфире украинского новостного телемарафона он подтвердил информацию городской военной администрации столицы, где говорили об отсутствии электроэнергии у 70% населения, сообщает РИА Новости.

Будем понемногу начинать переключать, по два-три часа давать свет, пока не увеличится объем энергии, поступающей в Киев, — сказал Сахарук.

Он добавил, что электропитание на сегодня имеет порядка 30% населения украинской столицы. Министерство энергетики Украины накануне сообщило, что в среду, 23 ноября, большинство ТЭС и ГЭИ были временно обесточены из-за российский ударов, подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение Украине пакета помощи в сумме €372 млн для поддержания национальной энергетической компании «Укрэнерго» и восстановления поврежденных объектов энергоструктуры. Деньги предназначены для проведения срочных ремонтных работ.