В Киеве сообщили, на каких участках фронта ВСУ могут сдать позиции Сырский: ВСУ испытывают трудности на Артемовском и Купянском направлениях

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями на трех участках линии боевого соприкосновения, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, которые приводит пресс-служба командования, речь идет о Купянском, Артемовском и Краснолиманском направлениях. Как признал Сырский, в этих районах есть риск утраты позиций, чего генерал приказал не допускать, обеспечив «надежную оборону».

Основная наша задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций, — сообщил Сырский.

Он также отметил, что на Купянском направлении российские войска формируют штурмовые отряды, поражая позиции ВСУ из артиллерии. На Краснолиманском направлении, как утверждает генерал, ВС РФ осуществляют ротацию. Так, в зону боевых действий прибывают подразделения 25-й армии, рассказал Сырский. На Артемовском направлении, по его словам, продолжаются ожесточенные бои.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский сообщал, что украинские военные минувшей ночью предприняли попытку закрепиться на новых позициях в западной части ДНР у Новодонецкого. ВС РФ пресекли продвижение противника. Как следствие, ВСУ понесли значительные потери.