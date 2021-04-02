В Киеве признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым

https://static.news.ru/photo/09984d42-93ee-11eb-9af0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооружённые силы Украины готовятся к войне за Крымский полуостров вместе с войсками НАТО. Об этом рассказал пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.

Начавшиеся масштабные учебные манёвры НАТО Defender Europe 2021 преследуют цель отработать боевые действия против России в акваториях Балтийского и Чёрного морей, заявил Арестович в эфире YouTube-канала UKRLife.TV. При этом он подчеркнул, что этого никто не скрывает, вся информация об учениях есть в открытых источниках.

Крупнейшие со времён холодной войны учения НАТО Defender Europe 2021 пройдут в мае — июне текущего года. Из стран-партнёров в них примут участие Украина, Грузия и Молдавия.

Как писал NEWS.ru, США привели войска в Европе в максимальную готовность. Причиной этого решения были названы следующие события: эскалация конфликта на востоке Украины, наращивание Россией военной мощи вдоль границы, а также всплытие трёх российских военных подлодок в Арктике.