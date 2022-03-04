В Киеве назвали сроки проведения третьего раунда переговоров с Россией

Украинская сторона готова к диалогу с Россией в любое время. Третий раунд переговоров может состояться 5 или 6 марта, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого приводит РИА Новости.

Третий этап может быть или завтра, или послезавтра. Мы в постоянном контакте, мы на прямой связи, — сказал он.

Подоляк добавил, что одной из тем переговоров является обмен пленными.

Предыдущий раунд переговоров проходил 3 марта в Белоруссии. Стороны условились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня. Подоляк отметил, что обе стороны занимают жёсткие позиции, поэтому переговоры продвигаются тяжело. Он также рассказал, что стороны решили проводить дальнейшие переговоры в закрытом режиме.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что переговоры России и Украины должны вестись «в тишине», без публичной огласки и без лишних посредников.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.