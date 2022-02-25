В Киеве и Львове объявили воздушную тревогу

Агентство УНИАН сообщило в своём Telegram-канале, что утром 25 февраля в Киеве и Львове была объявлена воздушная тревога. Местные власти порекомендовали жителям перейти в укрытия.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в украинской столице и во Львове около восьми часов утра по местному времени. Киевлянам власти посоветовали укрыться в метро. В этом качестве станции работают круглосуточно, передаёт телеканал «24».

Мэр Львова Андрей Садовый также призвал горожан отправиться в укрытия.

Львов! Необходимо идти в укрытие! Только что прозвучала сирена, означающая воздушную тревогу, — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в столице Украины комендантского часа. Он будет действовать с 22:00 до 07:00 (с 23:00 до 08:00 мск). Он пояснил, что данный шаг является вынужденным и необходимым в условиях военного положения. Градоначальник также порекомендовал жителям украинской столицы как можно меньше выходить на улицу.