В Киеве и двух областях Украины продолжаются экстренные отключения света В Киеве, Одесской и Днепропетровской областях продолжаются экстренные отключения света

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины продолжаются экстренные отключения света, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК. Отмечается, что стабилизационные графики пока не действуют.

Киев, Одесса и Днепр. Экстренные отключения электроэнергии! Стабилизационные графики пока не действуют. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к отключениям по графикам, применявшимся к последней массированной атаке на энергетическую инфраструктуру, — говорится в сообщении.

Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее предупредил, что электроэнергию в столице Украины будут включать только на два-три часа в день. Он также подтвердил информацию городской военной администрации Киева, где говорили об отсутствии электричества у 70% населения.

До этого замруководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявил, что всеобщего блэкаута на Украине не будет. По его словам, украинцам не нужно бояться перебоев электричества и выезжать из страны. При этом он добавил, что отключения электроэнергии в стране возможны «не только на час-два». В любом случае, подчеркнул Тимошенко, работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, и областные власти готовят пункты обогрева.