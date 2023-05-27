В Каннах назвали победителей на лучшие мужскую и женскую роли На кинофестивале в Каннах объявили победителей на лучшие мужскую и женскую роли

Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Кодзи Якусе

На 76-м Каннском кинофестивале были объявлены победители в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Японский актер Кодзи Якусе получил приз за лучшую мужскую роль за свою работу в фильме «Идеальные дни» немецкого режиссера Вима Вендерса. В этом фильме Якусе сыграл уборщика туалетов из Токио.

С другой стороны, Мерве Диздар из Турции получила награду за лучшую женскую роль за ее выступление в фильме «О сухих травах» турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана.

В этом году на «Золотую пальмовую ветвь» претендовал 21 фильм. Жюри возглавил шведский режиссер Рубен Эстлунд.

Каннский кинофестиваль открылся 16 мая. На открытии фестиваля известная французская актриса Катрин Денев прочла стихотворение Леси Украинки «Надежда», написанное в Луцке в 1880 году. В марте 2023 года актриса также читала это стихотворение на французском языке в эфире телеканала TV5 Monde. Происходило это в студии, где на экране за спиной актрисы был размещен украинский флаг, а на другом экране в тот же момент показывали портрет украинской поэтессы.

Украинская активистка попыталась сорвать Каннский фестиваль. Девушка вышла на красную дорожку в сине-желтом платье, а затем облила себя бутафорской кровью. Девушку вывели, не дожидаясь завершения перформанса. Личность активистки неизвестна.