В итальянском доме престарелых объяснили «странные смерти от COVID-19»

https://static.news.ru/photo/5d11df66-74db-11ea-8a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор итальянского дома престарелых в городе Громо в Италии Джан Луиджи Печис-Каваньи считает, что смерть пятерых пациентов не связана напрямую с заражением коронавирусом.

Он не исключает, что у пациентов мог быть коронавирус, однако тесты в медицинском учреждении не проводились.

По одному из случаев медсестра сообщила мне, что женщина скончалась от имевшихся у неё заболеваний. Врач говорит, что это был не коронавирус, но нельзя такого исключать, потому что тесты мы не проводим даже для персонала. Возможно, мы все заражены, — заявил директор дома престарелых Печис-Каванья.

Он выразил уверенность, что за их состоянием следили до последнего дня, но никакого ухудшения не было зафиксировано.

Если они умерли во сне, то я даже рад, что они не страдали, — сказал специалист.

Он подчеркнул, что всего в доме престарелых 41 койко-место. По его словам, персонал делает всё, чтобы пациентам было хорошо. Средний возраст пожилых людей составляет 88 лет.

Медик рассказал, что наличие коронавируса у умерших не будет установлено, поскольку тела уже направлены на кремацию, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что российские медики рассказали об аномальных случаях смерти пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».