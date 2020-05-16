В итальянских православных храмах возобновят службы с 18 мая

https://static.news.ru/photo/09cfcb0c-979e-11ea-a61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация приходов Московского патриархата в Италии сообщила о возобновлении службы с участием прихожан с 18 мая.

Да, начинаем службы. Сейчас работаем над протоколом. 18 мая — понедельник, так что ближайшая служба будет, скорее всего, в четверг (21 мая. — NEWS.ru), — цитирует сообщение ТАСС.

На сегодняшний день на территории Италии насчитывается 67 православных приходов Московского патриархата. Духовники ограничили доступ в храмы с 10 марта 2020 года. Также они напомнили прихожанам о штрафных санкциях за нарушение режима самоизоляции.

Протокол о возобновлении работы учреждений был подписан 15 мая. До этого доступ был ограничен полностью. Также похоронные церемонии в присутствии ближайших родственников с участием не более 15 человек разрешили проводить только с 4 мая.

Как сообщал NEWS.ru, РПЦ создала в России и СНГ 96 горячих линий в связи с пандемией.