В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во вторник, 21 февраля, землетрясение было зарегистрировано в Центральной Италии. Его магнитуда составила 4,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр подземных толчков находился в 5 километрах на северо-запад от города Мачерата. Его население составляет порядка 30,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 2 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В понедельник, 20 февраля, на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай есть разрушенные дома.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, число жертв достигло 31 643.