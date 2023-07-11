В Италии назвали цель США в украинском конфликте IL Fatto Quotidiano: США используют украинский конфликт, стараясь отсрочить свой крах

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США используют конфликт на Украине, чтобы отсрочить падение американской империи, заявил обозреватель итальянского издания IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки. По его мнению, в Вашингтоне никто уже не говорит об успехе Киева, поскольку он не имеет отношения к американской цели.

Арлакки отметил, что президент США Джо Байден отвергает попытки украинского коллеги Владимира Зеленского навязать свою позицию. Хозяин Белого дома вступил в предвыборную компанию и намерен «заморозить конфликт».

Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к ней [Украине] никакого отношения. <...> На карту поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты, — подчеркнул журналист.

Как считает Арлакки, элита США понимает, что ее время вышло и мир стал многополярным. В этой ситуации Белый дом надеется максимально отсрочить «финал», платить за это приходится союзникам и вассалам США, заключил обозреватель.

Ранее издание Axios сообщило, что подчиненные Джо Байдена избегают встреч с ним наедине, так как он кричит на них и использует нецензурную брань, при этом на публике глава Белого дома предпочитает говорить шепотом. По их словам, гнев президента США может обрушиться как на рядовых сотрудников Белого дома, так и на высокопоставленных чиновников.