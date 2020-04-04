В Италии коронавирус за сутки унёс жизни ещё 681 человека

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Число жертв COVID-19 и осложнений от него за последние 24 часа увеличилось до 681. Победить болезнь удалось почти 21 тыс. пациентов. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты Италии.

Всего с начала эпидемии погибли 15 362 жителя страны. Заболевших к этому времени — 88 274 человека, что на 2886 человек больше, чем днём ранее.

За период с начала пандемии коронавируса вылечиться удалось 20 996 пациентам. Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 124 632, передаёт ТАСС.

Ещё в пятницу, 3 апреля, это число остановилось на отметке в 119 827 инфицированных.

Как писал NEWS.ru, примерно 20% жителей Италии могут быть заражены коронавирусной инфекцией нового типа, предположил советник министра здравоохранения европейской страны и представитель государства в ВОЗ Вальтер Риччарди.